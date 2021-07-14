Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?
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Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?
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Müge Anlı pek çok sorunun yanıtını, cinayetin katilini, kaybolan ve kaçırılan vatandaşları bularak heyecanlı bir sezonu daha geride bıraktı. Birçok program gibi sezon finali yaptı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Televizyon dünyasında sezon finali yapan dizi ve programlar genellikle yeni sezona Eylül ayı sonlarında başlıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ise sadece 1 aylık ara veriyor. Geçtiğimiz yıl Müge Alı ile Tatlı Sert programının 24 Ağustos'ta başladığı göz önünde bulundurulduğunda yine Ağustos ayı gibi yeni bölümlerin yayınlanması bekleniyor. Her yıl 1 ay boyunca programa ara veren Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Temmuz 2021 tarihinde sezon finali verdi. Ağustos ayında başlayacağı açıklandı.

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Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak? - Haberler
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