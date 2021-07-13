Müge Anlı ne zaman başlıyor? ATV 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müge Anlı ne zaman başlıyor? ATV 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor?

Müge Anlı ne zaman başlıyor? ATV 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir sezonu daha geride bıraktı. Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen program, birçok olayın aydınlatılmasına yardımcı oldu. Programın takipçileri ise 'Müge Anlı programı ne zaman başlayacak?' sorusunu yöneltiyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon yayın tarihi merak ediliyor. 2 Temmuz tarihinde sezon finali yapan programın yeni sezonu için Eylül ayı işaret ediliyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde…

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezon finalinde ekibiyle birlikte çok iyi sezon geçirdiklerinin altını çizen Müge Anlı, 2021 yılının Eylül ayında izleyicisiyle yeniden buluşacağının müjdeledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. Sezonu ile ATV ekranlarında olacak.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir. Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır. Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Düm Tek Tek İlyas Tetik Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müge Anlı ne zaman başlıyor? ATV 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 00:13:21. #1.15#

title