Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı ilk yayın tarihi! Müge Anlı saat kaçta, hangi kanalda?
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Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı ilk yayın tarihi! Müge Anlı saat kaçta, hangi kanalda?

19.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:36
Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı ilk yayın tarihi! Müge Anlı saat kaçta, hangi kanalda?

Müge Anlı tarafından sunulan ATV ekranlarında yıllardır yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı merakla takip edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Müge Anlı ve program hakkındaki detaylar merak ediliyor. Müge Anlı ne zaman başladı mı? Müge Anlı ilk yayın tarihi!

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.

MÜGE ANLI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

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