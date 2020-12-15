Müge Anlı Mustafa Özbay bulundu mu? Mustafa Özbay kimdir? Son dakika 14 Aralık Hüseyin Özbay, Selim Özbay açıklamaları neler?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Mustafa Özbay konusu ele alınıyor. Peki, Mustafa Özbay olayı nedir? Müge Anlı Mustafa Özbay kimdir? 4 Aralık itibariyle arama çalışmaları devam ediyor. Hüseyin Özbay, Selim Özbay açıklamaları neler?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan isimlerden biri olan Mustafa Özbay hakkında merak edilenleri sizleri için derledik. Peki, Mustafa Özbay olayı nedir?

MÜGE ANLI MUSTAFA ÖZBAY KİMDİR?

Isparta'nın Deregümü Köyü yaşayan Mustafa Özbay 57 yaşındadır ve 3 çocuk babasıdır.

MUSTAFA ÖZBAY OLAYI NEDİR?

Isparta'nın Deregümü Köyü'nde yaşamakta olan 57 yaşında ki Mustafa Özbay 3 gündür kayıp ve kendisinden haber alınamıyor.

Alınan bilgilere göre Deregümü Köyü'nde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Özbay, geçtiğimiz Cuma Günü akşam saatlerinden itibaren kayıplara karıştı. En son yalnız başına yaşadığı evde olduğu görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mustafa Özbay her yerde aranıyor. Ailesi, Jandarma ekiplerine haber verirken, Mustafa Özbay'ın bulunması için çalışmanın başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit etti. Battaniyenin olmamasından yola çıkılarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılıp başka bir yere götürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özbay için başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yaklaşık 100 kişilik ekip, arama sırasında drone ve iz takip köpekleri de kullanıyor.

MÜGE ANLI'DA ARANAN MUSTAFA ÖZBAY BULUNDU MU?

Son olarak battaniyesi ile ortadan kaybolduğu belirlenen Mustafa Özbay'ın arama işlemleri devam ediyor.

Jandarma ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit etti. Battaniyenin olmamasından yola çıkılarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılıp başka bir yere götürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özbay için başlatılan arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yaklaşık 100 kişilik ekip, arama sırasında drone ve iz takip köpekleri de kullanıyor.

ŞÜPHELER YEĞENLERİNİN ÜZERİNDE

Gözlerin üzerine çevrildiği isimler arasında yeğenler Hüseyin Özbay ve Selim Özbay var. Yeğenlerden birinin ise Mayıs ayında cezaevinden çıktığı ve yakın zamanda evli bir kadın ile kaçtığı da gündeme gelen konulardan biri oldu. 15 Aralık itibariyle Selim ve Hüseyin Özbay'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli göz altına alındı.