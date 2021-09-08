Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında, nereli? Müge Anlı biyografisi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını yıllardır sunan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Müge Anlı'nın hayatı merak edildi. Peki, Türk televizyon sunucusu ve gazeteci olan Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında, nereli? Müge Anlı mesleği nedir? Müge Anlı hayatı ve biyografisi nedir?

Ekibi ile birlikte bir çok olayı aydınlatırken insanların gönüllerinde de taht kurmuştur. Peki, Türk televizyon sunucusu ve gazeteci olan Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında, nereli? Müge Anlı mesleği nedir? Müge Anlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı (d. 19 Aralık 1973, İstanbul), Türk televizyon sunucusu ve gazeteci. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

ÖZEL HAYATI

2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

TELEVİZYON PROGRAMLARI

Dobra Dobra

Tatlı Sert

Mektubunuz Var

Güven Bana

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