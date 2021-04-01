Müge Anlı kaldırılacak mı? RTÜK Başkanı Şahin, merak edilen soruya yanıt verdi

Kurul politikaları ve ceza kararları ile sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, katıldığı bir televizyon programında Müge Anlı gibi milyonlarca kişi tarafından izlenen sabah kuşağı programlarıyla ilgili konuştu. Programların kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını kaydeden Şahin, "Biz ceza verme taraftarı değiliz. Sabah kuşağı programları ciddi şekilde izleniyor. Biz burada 'Bu programlar nasıl olmalı' diye konuşmalıyız" dedi.

Candaş Tolga Işık'ın Haber Global ekranlarından her hafta izleyenlerle buluşturduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin oldu. RTÜK'te ceza kararlarının nasıl alındığından, reklam politikalarına ve dizilerdeki şiddet olaylarına kadar konuşan Şahin, sabah kuşağı programlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SİYASİ OTORİTE KALDIRMAK ZORUNDA KALDI"

Candaş Tolga Işık'ın 'dizilerin öpüşme sahnelerinden ötürü ceza almasına karşın Müge Anlı gibi programlarda işlenen olayların neden ceza almadığı' sorusu üzerine konuşan Ebubekir Şahin, "Üst Kurul toplantılarımızda da ele aldığımız bir konu. Müeyyide verilen bir cezadır. Biz bunları verme taraftarı değiliz. Sabah kuşağı programları ciddi şekilde izleniyor. Biz burada 'Bu programlar nasıl olmalı' diye konuşmalıyız. Müge Anlı benzeri programları başka kanallarda da yapıyorlar. Kaldırılan programların nedeni yalnızca kurallarımıza ayrılıktır. Yoksa programın kanalına göre bir ayrımcılık yoktur. Bu programlar ev hanımları tarafından çok izleniyor. Evlilik programlarının kalktığında Aile Bakanlığında müsteşardım. Orada artık o kadar uygunsuz bir konular çıktı ki sonra düzenleme yapıldı. Siyasi otorite kaldırmak zoruna kaldı. Bu tür programların rehabilite edilmesi gerektiğine inanıyorum." ifadesinde bulundu.

"HALKIMIZ ŞİDDET DİZİSİ İZLİYOR"

Öte yandan pandemiyle birlikte televizyon izlenme alışkanlıklarının da değiştiğini dile getiren Şahin, "Pandemi önceki dönemde televizyon izlenme alışkanlıkları değişmişti. Mobile kaymıştı. Ancak pandemiden sonra televizyon izlenme süresi 5 saatin üzerine çıktı. Ve bu fazla." dedi. Şiddet konusunu da ele alan Ebubekir Şahin, şunları söyledi: "Bu bir sarmal en çok şikayet edilen dizi reytinglerde en üst sırada. Halkımız şiddet dizisi izliyor diye şiddet dizisi çekmek hakarettir. Ben evde belgesel, iş yerinde haber kanallarını izliyorum."

"REKLAMLARIN DENETİMİ BİZDE"

Son olarak reklam politikalarına ilişkin de konuşan Şahin, "Reklamların denetimi bizde. Gönül ister ki dizilerin son bölümündeki eleştirilen o reklamlar düzenlensin. Ben isterim ki, dizi aralarındaki reklamlar düzenli kullanılsın. Ancak bu kandırılmak değil, izleyici artık bunu biliyor." açıklamasında bulundu.