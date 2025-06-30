Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yok mu, neden yok? 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Müge Anlı sezon finali mi yaptı?

Hafta içi her gün A Tv ekranlarında canlı yayınla izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü yayın akışında yer almadı. Programın sadık takipçileri, "Müge Anlı bugün neden yok, final mi yaptı, yayınlanacak mı?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yok mu, neden? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman? İşte, merak edilen tüm detaylar…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜN YOK MU, NEDEN? (30 HAZİRAN 2025)

ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü yayın akışında yer almadı. Yapım ekibinden alınan bilgilere göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert kısa bir süre önce sezon finali yaptı. Programın planlandığı şekilde yaz tatiline girdiği ve yeni sezonda yeniden ekranlarda olacağı belirtildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yok mu

Yeni yayın dönemiyle birlikte Müge Anlı'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkmaya devam edecek olan programın, dönüş tarihiyle ilgili duyurular ATV ekranlarından ve resmi kaynaklardan paylaşılacak.