Müge Anlı, ihtiyaç sahibi 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müge Anlı, ihtiyaç sahibi 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı

Müge Anlı, ihtiyaç sahibi 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, Ramazan ayında İstanbul Kuştepe'de yaşayan 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı.

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, Ramazan ayında İstanbul Kuştepe'de yaşayan 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı.

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile birlikte yola çıkan Müge Anlı ekipleri, İstanbul Şişli'ye bağlı Kuştepe'de ihtiyaç sahibi Roman vatandaşlara, 500 Ramazan kolisi dağıttı. Ramazan sofralarına uzanacak gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşırken mahalle sakinleri mutluluklarını davullu zurnalı göbek atarak paylaştı.

Eğlenceli halleri yüzleri güldürdü

Adeta bayram havasının estiği mahallede genci yaşlısı davul zurna eşliğinde oynayarak eğlenceli halleri ile yüzleri güldürdü. Müge Anlı'nın sosyal sorumluluk projelerinden olan Okuma Yazma Seferberliği'ni de hatırlatan mahalle sakinleri, teşekkürlerini sundu.

"Herkes hayal eder müge abla yaşatır"

Eğlenceli diyalogların da yaşandığı o anlarda, mahalle sakinlerinden biri, "Herkes hayal eder Müge abla yaşatır" derken, yaşlı bir kadın ise, "Sen sarı papatyasın kurban olayım sana yavrum" sözleriyle Müge Anlı'ya olan sevgisini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şoförle muavinin ortaklaşa çalışması faciaya davetiye çıkardı
Şoförle muavinin ortaklaşa çalışması faciaya davetiye çıkardı
Tek bir doz bile ziyan olmasın diye hastaneler arası 'insan transferi'
Tek bir doz bile ziyan olmasın diye hastaneler arası "insan transferi"
Marmara'da deniz salyası tehlikesi sürüyor: 15 senedir böyle bir durumla karşılaşmadım
Marmara'da deniz salyası tehlikesi sürüyor: 15 senedir böyle bir durumla karşılaşmadım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Diego Cyle Larin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Müge Anlı, ihtiyaç sahibi 500 aileye Ramazan kolisi dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:23:29. #1.16#

title