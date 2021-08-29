Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı! Hasret bitiyor
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Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı! Hasret bitiyor

Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı! Hasret bitiyor
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, 30 Ağustos'ta yeniden başlıyor. Başarılı sunucu Müge Anlı, sevenlerinin merakla beklediği haberi "Yarın sabah Allah'tan bir mani olmazsa beraberiz" notuyla duyurdu.

Sabah kuşağının kuşkusuz en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 aylık bir sürenin ardından yeniden başlıyor.

YENİ SEZON MÜJDESİNİ VERDİ

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yeni sezon müjdesini veren Müge Anlı, ATV'de kaldığı yerden devam edecek.Müge Anlı ile Tatlı Sert30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da izleyiciyle buluşacak.Müge Anlı bu güzel haberi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı! Hasret bitiyor

"ALLAH UTANDIRMASIN"

Yeni fragmanı paylaşan Anlı "Yarın sabah Allah'tan bir mani olmazsa beraberiz. Bu güzel jenerik için yönetmenim ve kurgu yönetmenimle tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline, emeğine sağlık. Allah utandırmasın." dedi.

Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı! Hasret bitiyor
Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı! Hasret bitiyor
30 Ağustos'ta ekrana dönecek olan Müge Anlı, Büyükşen cinayetinin bilinmeyenlerini anlatacak
30 Ağustos'ta ekrana dönecek olan Müge Anlı, Büyükşen cinayetinin bilinmeyenlerini anlatacak
Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
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Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı! Hasret bitiyor - Haberler Magazin
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