Müge Anlı hangi takımlı? Müge Anlı hangi takımı tutuyor? - Haberler
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Müge Anlı hangi takımlı? Müge Anlı hangi takımı tutuyor?

Müge Anlı hangi takımlı? Müge Anlı hangi takımı tutuyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Gündüz kuşağının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, kazandığı ödüllerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Programın sunucusu Müge Anlı hakkında ise Müge Anlı hangi takımlı? Müge Anlı hangi takımı tutuyor? sorularının yanıtı merak ediliyor.

Müge Anlı hangi takımlı? Müge Anlı hangi takımı tutuyor? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. ATV ekranlarında her gün canlı olarak yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı , zaman zaman yaptığı futbol yorumlarıyla da sosyal medyaya da konu oluyor.

MÜGE ANLI HANGİ TAKIMLI?

Ünlü sunucu Müge Anlı'nın, tuttuğu takım da merak ediliyor. Zaman zaman açıklamalarıyla gündeme gelen Müge Anlı fanatik Fenerbahçe taraftarı.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olanMüge Anlı, "Ligde takım olarak kim hak ediyorsa kim kazanıyorsa o kalsın. Ama 2. ligde de olsa ben Fenerbahçeliyim" açıklamasıyla adından söz ettirmişti.

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