Müge Anlı Emine Doğan kimdir? Emine Doğan tarla olayı nedir? 3 Aralık Emine Doğan tarla olayı çözüldü mü?
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Müge Anlı Emine Doğan kimdir? Emine Doğan tarla olayı nedir? 3 Aralık Emine Doğan tarla olayı çözüldü mü?

03.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:15
Müge Anlı Emine Doğan kimdir? Emine Doğan tarla olayı nedir? 3 Aralık Emine Doğan tarla olayı çözüldü mü?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Emine Doğan konusu ele alınıyor. Müge Anlı Emine Doğan kimdir? Emine Doğan tarla olayı nedir? 3 Aralık Emine Hanım tarla olayı çözüldü mü?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI EMİNE DOĞAN KİMDİR?

Kardeşleriyle arasında sorunlu bir mal paylaşımı yaşayan Emine Doğan 8 kardeştir.

EMİNE DOĞAN TARLA OLAYI NEDİR, ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Müge Anlı'nın 1 Aralık 2020 Salı günkü konularından biri de Emine Doğan'ın tarla için kardeşlerinden şikayetçi olması hususuydu. Emine Doğan, kardeşlerinin tarla paylaşımında hakkını yediğini ileri sürerek Müge Anlı'ya başvurdu.

Emine Doğan, taşlı tarlanın kendisine verildiğini ileri sürerek erkek kardeşlerini şikayet etti. Emine Doğan'ın kardeşi Mustafa Şahin telefonla katılarak, kendi payını verildiğini ileri sürdü. Bunun üstüne Emine Doğan, kendi evinin yakınındaki tarlayı istediğini, hakkının yendiğini iddia etti.

Kız kardeşlerden İfsaniye ve Asiye hanım da telefonla stüdyoya bağlandı ve kız kardeşi Emine Doğan'ın haklı olduğunu söyledi. Emine Doğan, kardeşi Nazim'in ise 80 bin lira parasını yediğini açıkladı.

Babalarından kardeşlere kalan tarlanın 80 dönüm olduğu öğrenildi.

Müge Anlı da Mustafa Şahin'e hak yediğini söyledi. Anlı, bu işi barış yoluyla halletmeye çalışacaklarını, aksi durumda yasal yollara başvurulacağını belirtti.

8 kardeş arasında yapılan kura sonrası kardeşler arasında problem çıkması nedeniyle kardeşler arası kavga daha da büyüdü. Bunun üzerine Müge Anlı'ya çıkan Emine Doğan ve tarla meselesi için Müge Anlı'da yeni bir kura çekilecek.

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