Müge Anlı Elif Eylül Şen bulundu mu? Müge Anlı Zuhal Akgül bulundu mu?
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Müge Anlı Elif Eylül Şen bulundu mu? Müge Anlı Zuhal Akgül bulundu mu?

21.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:17
Müge Anlı Elif Eylül Şen bulundu mu? Müge Anlı Zuhal Akgül bulundu mu?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Elif Eylül Şen konusu ele alınıyor. Müge Anlı Elif Eylül Şen bulundu mu? Müge Anlı Zuhal Akgül bulundu mu? 21 Aralık Müge Anlı Elif Eylül Şen bulundu mu? Müge Anlı Zuhal Akgül bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI ELİF EYLÜL ŞEN BULUNDU MU?

Müge Anlı'da yer alan konulardan biri olan Elif Eylül Şen, Tekirdağ Çerkezköy'den kayboldu.

MÜGE ANLI ZUHAL AKGÜL BULUNDU MU?

Müge Anlı'ya çocuunu aramak için katılan aile, Zuhal Akgül'ün de kaybolduğu bilgisini paylaştı. Zuhal Akgül İzmir Kiraz'dan kayboldu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:29:23. #1.15#
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