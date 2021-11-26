Müge Anlı'da Ekin Gökçe'nin katili aranıyor. Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız'ın annesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kızının katilini arıyor. Müge Anlı'da kızının katilini arayan Nermin Yıldız, Müge Anlı'da "Kızımı öldürülenler, kızımın eşini öldüren insanlarla aynı insanlar" diyerek iddialarda bulundu. Müge Anlı Ekin Gökçe olayı nedir? Ekin Gökçe'yi kim öldürdü?

MÜGE ANLI EKİN GÖKÇE OLAYI NEDİR?

Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız'ın annesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kızının katilini arıyor. Polis ekipleri, olayın yaşandığı apartmandaki 2 kişiyi gözaltına aldı ve cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen erkek arkadaşı Ebubekir T.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. "Benim kızım daha 20 yaşındaydı. Kızımın katilinin bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyorum" diyen Yıldız'ın annesi Nermin Yıldız, "Önce damadımı, şimdi de kızımı öldürdüler. Benim kızım daha 20 yaşındaydı. Kızımın katilinin bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyorum. Bugün benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın. Allah'ından bulsunlar" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan incelemede ölen kişinin Ekin Gökçe Yıldız olduğu belirlendi.

EKİN GÖKÇE'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Apartmanda inceleme yapan polis, bodrumda kan izleri ve mermi kovanı buldu. Yıldız'ın bodrumda vurulduğu tespit edildi. Apartmandaki 2 kişi gözaltına alınırken, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Ekin Gökçe Eker'in erkek arkadaşı Ebubekir T.'yi yakalamak için de çalışma başlatıldı. Ekin Gökçe Yıldız'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Selçuk Fakıoğlu'nun 2 yıl önce barışmak için gittiği Sümer Mahallesi'nde husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıldız'ın bu zamana kadar kızını tek başına büyüttüğü, Ebubekir T. ile tanışıp sevgili oldukları öğrenildi.

Aynı zaman da Anneanne Aysel Tezel'in iddialarına göre, Ekin'in eşini barışmak için çağırıp, öldürdüler. Aysel Tezel, "Kurban Bayramı'na 5 gün kala torunumun eşini barışmak için çağırdılar, üzerinde hiçbir şey yoktu. Barışmaya gitti, öldürdüler. Sonra da arkadaşları olan Ebubekir T.'ye 'Sen bu kızla evlen, ortadan kaldır' demişler. O da torunumu öldürdü. Torunumun kızı 6 aylıkken, babasını öldürdüler. Şimdi de annesi gitti. Ortada kaldı çocuk" diye konuştu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



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