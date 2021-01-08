Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum
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Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum

08.01.2021 12:04 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:16

Son nefesini vermeden önce sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından darbedildiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır için hazırlanan adli tıp raporunda bornoz kuşağıyla asılma sebebiyle öldüğü kesinleşti. Konu hakkında canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, itiraflarıyla dikkat çekti.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan U. gözaltına alındı. Ümitcan U. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ALEYNA ÇAKIR OLAYINI ASKIYA ALMIŞTI

Çakır'ın ailesinin Müge Anlı'dan yardım istemesiyle konuyu araştırmaya başlayan ünlü isim, ilginç detaylara ulaştı. Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesinin ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından konuyu kapatan Anlı, bugünkü canlı yayında ali tıp raporu hakkında konuştu.

Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum

"BU KONUYU GÜNDEME GETİRMEK İSTEMİYORUM"

Anlı açıklamasında "Adli tıp raporu çıktı. Herkes 'beklenen rapor' diye servis etti. Ama benim beklediğim bir rapor değildi. Aslında bu konuyu işleyip işlememe konusunda çok düşündüm. Dün gecede en azından haberini yapıp raporu adli tıp raporunu hocalarımız incelesin istedim. Bu konu bana şunu hissettiriyor; puzzle çözmeye meraklıyım, 1500'lük olanları vardır ve günlerce uğraşırsın onun için. Sonra benim köpeğim gelip onun iki parçasını alır yer. Puzzle tamamlanmayacak bilirsin ve kutuya koyup kaldırsın. Bu olayda da öyle hissediyorum. Bu yüzden de bu konuyu gündeme getirmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Her olayı derinlemesine araştırarak çözmek için günlerce uğraşan Anlı'nın Aleyna Çakır olayı için söyledikleri ise herkesi şaşırttı.

Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum
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