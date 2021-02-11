Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi

NE OLMUŞTU?

Ordu Ünye'de 49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kayıplara karıştı. Çok sevdiğini söylediği karısına bir türlü ulaşamayan Davut Kıranlı, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu. Gözü yaşlı eş Davut Kıranlı, traktörünü kullanması için şoför olarak tuttuğu Muammer Cambaz'ın karısına büyü yapıp kaçırdığını iddia etti. Üstelik Muammer Cambaz, kaçırdığı söylenen Sevgi Kıranlı'dan 15 yaş küçüktü ve o da evli, 3 çocuk babasıydı. Günlerdir canlı yayında karısına dön çağrısı yapan Davut Kıranlı'ya Müge Anlı, Sevgi Kıranlı'nın bulunduğu haberini verdi. Canlı yayına bağlanan kayıp eş Sevgi Kıranlı, "Aşık oldum, kaçtım. Keyfim yerinde. Benim neyim varmış ki, utanacağım" açıklamasını yaptı.