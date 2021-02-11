Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi
Kendisinden 15 yaş küçük olan evli adama kaçan 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına çıktı. Kocasının çocuklarını bırakıp kaçtığı Sevgi Kıranlı'yı karşısında gören kadın ise canlı yayında saldırmaya kalkıştı.
49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Dün bulunan ve canlı yayına telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, "Muammeri'e aşık oldum, kaçtım" dedi. Bugün canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, kaçtığı Muammer Cambaz'ın karısıyla birbirine girdi.
KOCASIYLA KAÇAN KADININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Canlı yayında eşinin birlikte kaçtığı Sevgi Kıranlı'yı gören Semiha Cambaz, sinir krizi geçirdi. Sevgi Kıranlı'nın üzerine yürüyen Cambaz "Benim 8 yaşındaki hasta çocuğumu babasız bıraktın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yayında sinirlerine hakim olamayan Semiha Cambaz'ı program ekibi güçlükle sakinleştirdi.
NE OLMUŞTU?
Ordu Ünye'de 49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kayıplara karıştı. Çok sevdiğini söylediği karısına bir türlü ulaşamayan Davut Kıranlı, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu. Gözü yaşlı eş Davut Kıranlı, traktörünü kullanması için şoför olarak tuttuğu Muammer Cambaz'ın karısına büyü yapıp kaçırdığını iddia etti. Üstelik Muammer Cambaz, kaçırdığı söylenen Sevgi Kıranlı'dan 15 yaş küçüktü ve o da evli, 3 çocuk babasıydı. Günlerdir canlı yayında karısına dön çağrısı yapan Davut Kıranlı'ya Müge Anlı, Sevgi Kıranlı'nın bulunduğu haberini verdi. Canlı yayına bağlanan kayıp eş Sevgi Kıranlı, "Aşık oldum, kaçtım. Keyfim yerinde. Benim neyim varmış ki, utanacağım" açıklamasını yaptı.