Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi

11.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:12

Kendisinden 15 yaş küçük olan evli adama kaçan 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına çıktı. Kocasının çocuklarını bırakıp kaçtığı Sevgi Kıranlı'yı karşısında gören kadın ise canlı yayında saldırmaya kalkıştı.

49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kendisinden 15 yaş küçük olan 3 çocuk babası Muammer Cambaz'a kaçtı. Dün bulunan ve canlı yayına telefonla bağlanan Sevgi Kıranlı, "Muammeri'e aşık oldum, kaçtım" dedi. Bugün canlı yayına çıkan Sevgi Kıranlı, kaçtığı Muammer Cambaz'ın karısıyla birbirine girdi.

KOCASIYLA KAÇAN KADININ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Canlı yayında eşinin birlikte kaçtığı Sevgi Kıranlı'yı gören Semiha Cambaz, sinir krizi geçirdi. Sevgi Kıranlı'nın üzerine yürüyen Cambaz "Benim 8 yaşındaki hasta çocuğumu babasız bıraktın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Yayında sinirlerine hakim olamayan Semiha Cambaz'ı program ekibi güçlükle sakinleştirdi.

Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi

NE OLMUŞTU?

Ordu Ünye'de 49 yaşındaki 5 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı, 3 ay önce kayıplara karıştı. Çok sevdiğini söylediği karısına bir türlü ulaşamayan Davut Kıranlı, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına başvurdu. Gözü yaşlı eş Davut Kıranlı, traktörünü kullanması için şoför olarak tuttuğu Muammer Cambaz'ın karısına büyü yapıp kaçırdığını iddia etti. Üstelik Muammer Cambaz, kaçırdığı söylenen Sevgi Kıranlı'dan 15 yaş küçüktü ve o da evli, 3 çocuk babasıydı. Günlerdir canlı yayında karısına dön çağrısı yapan Davut Kıranlı'ya Müge Anlı, Sevgi Kıranlı'nın bulunduğu haberini verdi. Canlı yayına bağlanan kayıp eş Sevgi Kıranlı, "Aşık oldum, kaçtım. Keyfim yerinde. Benim neyim varmış ki, utanacağım" açıklamasını yaptı.

Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi

İlgili Haberler

Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi
Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Buse Varol Sezen Aksu Barış Manço
Spor Ömer Ali Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 13:12:04. #1.15#
title