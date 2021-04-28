Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı

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8 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 4 annesi Lütfiye Gündüz'ü arayan Müge Anlı'nın canlı yayınında tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı. Yayına bağlanan bir kişi, Gündüz'ün öldürülüp mavi bir varilin içine konarak Kızılırmak'tan atıldığını ileri sürdü.

Yıllardır aranan Lütfiye Gündüz'ün arkadaşı Nevzat Hamurcu ise Müge Anlı'ya kan donduran bir iddia ortaya attı. Hamurcu, Duran Özdemir'in kendisine, "Lütfiye'yi öldürüp mavi varilin içine koyarak Kızılırmak'a attılar" dediğini söyledi. Şaşkına çeviren sözlerine devam eden Nevzat Hamurcu, Duran Özdemir'in eski eşi için "Dirisinden ne hayır gördüm ki ölüsünden ne hayır göreceğim" dediğini ileri sürdü. İddialarının odağındaki Duran Özdemir ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Programda Lütfiye Hanım'ın para karşılığında başka erkeklerle birlikte olduğu ve parayı paylaşma konusunda eşi Duran Özdemir ve Nurullah Özdemir'in anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü. İki adamın canlı yayındaki çelişkili sözleri ve Lütfiye Gündüz'ün Duran Özdemir'den boşanır boşanmaz ortadan kaybolması kafaları karıştırdı.

ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı , 2013 yılında ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ü bulmak için araştırmalara başladı. Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybıyla ilgili eski eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'ten şüpheleniliyor.

NE OLMUŞTU?

Nevşehir'de 2013 yılında kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün kaybı Müge Anlı'da işleniyor. Kaybolduğunda 40 yaşında olan talihsiz kadınla ilgili şaşırtan iddialar ortaya atıldı. 8 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz, son olarak boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit ile görüştü.

Lütfiye Gündüz'ün üzerinden para kazandığı iddia edilen boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen Nurullah, korkunç iddiayı reddetti. Duran Özdemir, Nurullah'ı suçlarken, Nurullah da Duran Özdemir'i suçladı.