Müge Anlı'da hayrete düşüren anlar! Yeğeninin eşiyle kaçan amca, sevgilisi için gözyaşı döktü
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Müge Anlı'da hayrete düşüren anlar! Yeğeninin eşiyle kaçan amca, sevgilisi için gözyaşı döktü

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Müge Anlı'da ailesinin kayıp olarak aradığı 40 yaşındaki Seda Aksu, eşinin amcasıyla birlikte Denizli'de ortaya çıktı. Müge Anlı ekiplerine konuşan Seda Aksu, "İyi ki beni buldunuz. Hala eşimi seviyorum. Herkesten özür dilerim" derken, birlikte kaçtığı amca ise canlı yayında ihanet ettiği eşinin karşısında gözyaşlarına hakim olamayarak, "Yine de peşindeyim" dedi.

Ankara'da yaşayan 40 yaşındaki evli ve bir çocuk sahibi Seda Aksu, eşinin amcası olan Emir Aksu ile 6 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Yaklaşık 3-4 ay önce ilişkileri başlayan ikiliden Seda Aksu'yu bulmak için acılı anne-baba ile teyze ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in yolunu tuttu.

İKİLİ CANLI YAYIN SIRASINDA BULUNDU

Seda Aksu'nun eşinin amcasıyla kaçtığını söyleyen acılı aile, her şeye rağmen kızlarının geri dönmesi için çağrıda bulundu. Müge Anlı'da canlı yayının devam ettiği sırada telefonla ihbarda bulunan amca Emir Aksu'nun askerlik arkadaşı İbrahim Tanrıöver, ikilinin Denizli'de, kendi evinde olduğunu söyledi.

"SEDA BENİ KAÇMAYA ZORLADI"

Yayının ardından Denizli Başkarcı Jandarma Komutanlığında ifade veren ikiliden Emir Aksu, Müge Anlı'nın yolunu tutarken Seda Aksu ise amcasının ikna etmesiyle evine döndü. Canlı yayına gözyaşları içinde katılan amca Emir Aksu ise ihanet ettiği eşinin karşısında sevgilisi için, "Yine de peşindeyim" dedi. Yaklaşık 3-4 aydır ilişki yaşadıklarını söyleyen Emir Aksu, "Yarı yolda bırakıldığım için çok üzgünüm. Yine de çok seviyorum. Seda beni kaçmaya zorladı. Bana '2 aylık hamileyim' dedi" şeklinde konuştu.

Müge Anlı'da hayrete düşüren anlar! Yeğeninin eşiyle kaçan amca, sevgilisi için gözyaşları döktü

"EMİR AKSU TARAFINDAN KAÇIRILDIM"

Yayına katılan bir diğer isim Seda Aksu ise sevgilisi Emir Aksu'nun sözlerinin aksine kaçırıldığını ifade etti. Emir Aksu'nun kendisini 10 senedir sevdiğini belirten Seda Aksu, şunları kaydetti: "Emir'den etkilenmiştim ancak sevmemiştim. Beni tehdit etti. Mecbur kaldım, zorla kaçırıldım. İyi ki beni buldunuz. Hala eşimi seviyorum. Herkesten özür dilerim"

Müge Anlı'da hayrete düşüren anlar! Yeğeninin eşiyle kaçan amca, sevgilisi için gözyaşı döktü
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Müge Anlı'da hayrete düşüren anlar! Yeğeninin eşiyle kaçan amca, sevgilisi için gözyaşı döktü - Haberler Magazin
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