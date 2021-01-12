Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette şok itiraf! Katil zanlısı adam, sorguda sevgilisini nasıl öldürdüğünü bir bir anlattı
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Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette şok itiraf! Katil zanlısı adam, sorguda sevgilisini nasıl öldürdüğünü bir bir anlattı

12.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:20

1 yılı aşkın süredir kayıp olan 4 çocuk annesi kadın ormanlık alanda ölü bulundu. Müge Anlı'nın programında gündeme gelen olayda gözaltına alınan sevgili, ifadesinde "Arabadaydık bıçakla intihar etmek istedi müdahale ederken kalbinden bıçaklandı. Ben de öldüğünü anlayınca arabadan attım" diyerek cinayeti itiraf etti.

İstanbul'da 15 Eylül 2019 tarihinde kaybolan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Z. G., yakınları tarafından her yerde aranıyordu. En son sevgilisi E. B. ile görüştüğü bilinen genç kadının ablaları, Müge Anlı'ya konuk olmuştu. Kayıp olayını Müge Anlı'nın gündeme taşımasının ardından yapılan araştırmada, Z. G.'nin öldürüldükten sonra Çatalca'da ormanlık alana atıldığı ortaya çıkmıştı.

"ÇOK SEVMİŞTİM" DEDİĞİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada, gözaltındaki sevgili E. B.'nin İstanbul Emniyeti'ndeki ifade işlemleri sırasında cinayeti itiraf etti duyurdu. Katil zanlısı E. B. İtirafında, "Z.G. ile o gün birlikteydik. Tartıştık. Z.G, arabadaki bıçakla intihar etmek istedi. Ona müdahale ettim. Ancak bir kaza oldu. Kalbinden bıçaklandı. Ben de öldüğünü anlayınca Çatalca'da arabadan attım" dedi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, kalbinden bıçakladığı sevgilisi Z. G. için Müge Anlı'ya, "Onu çok sevmiştim. Çok aşık oldum" demişti.

Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette şok itiraf! Katil zanlısı adam, sorguda sevgilisini nasıl öldürdüğünü bir bir anlattı
Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette şok itiraf! Katil zanlısı adam, sorguda sevgilisini nasıl öldürdüğünü bir bir anlattı
Müge Anlı'da ekrana gelen cinayette şok itiraf! Katil zanlısı adam, sorguda sevgilisini nasıl öldürdüğünü bir bir anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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