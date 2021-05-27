Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı! Bir kadının kollarını satırla kesmiş

8 gündür anne ve babasından haber alamayan Yusuf Turhan, Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istedi. Babası hakkında kan donduran detaylar veren Turhan, "Babam, satırla yabancı uyruklu bir kadının kollarını kesti" dedi. Öğrendikleri karşısında donup kalan Müge Anlı ise "Artık korkuyorum ben" diyerek tepki gösterdi.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Beldesinde yaşayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Kayboldukları gün oğulları Yusuf Turhan'a alışveriş yapmak üzere dışarı çıktıklarını söyleyen çiftten, 8 gündür haber alınamadı.

GÜNLERDİR İZLERİNE ULAŞAMADI

Evliliklerini noktaladıktan sonra tekrar bir araya gelen 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk'ün oğlu Yusuf Turhan ise günlerdir izlerine ulaşamadığı anne ve babasını bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

Yusuf Turhan

"BABAM, SATIRLA KADININ KOLLARINI KESTİ"

Canlı yayında babası Mehmet Turhan'ın geçmişte kız kardeşinin, 15 yıllık arkadaşının ve gasp ettiği başka bir şahsın cinayetinden sorumlu olduğunu söyleyen Yusuf Turhan, babasının ayrıca yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti. Anlatılanlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Neler duyuyoruz. Artık korkuyorum ben" diye tepki gösterdi.

"YÜZLEŞTİKTEN SONRA SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

55 yaşındaki Mehmet Turhan'ın kaybolmadan hemen önce mal meselesi yüzünden husumetli olduğu kardeşine mektup yazdığı da ortaya çıktı. Canlı yayında Müge Anlı tarafından okunan mektupta, kayıp Turhan'ın kardeşine, "Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür, ya da öldürttür. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusun için herkese ibret olsun diye yapacağım" dediği öğrenildi. Hem ağabeyinin hem de yengesinin kaybında şüpheli olarak görülen amca Yusuf Turhan ise canlı yayına bağlanarak kendisi hakkındaki iddiaları reddetti.

HATİCE KARACA: İKİ KARDEŞİ OĞLUMU ÖLDÜRDÜ

Programa bağlanan Hatice Karaca, oğlu Muhterem Karaca'yı kayıp Mehmet Turan ve kardeşi Yusuf Turan'ın öldürdüğünü bunun içinde ceza aldığını ileri sürdü. İddiaların odağındaki amca ise canlı yayına bağlanıp Karaca'yı abisi Mehmet Turan'ı öldürdüğünü söyledi.