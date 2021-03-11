Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu
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Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu

11.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:51

Müge Anlı'nın yayınına katılan 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, kendisini evlilik vaadiyle kandıran 20 yıllık eniştesi tarafından bir ormanda tecavüze uğradığını ve çıplak fotoğraflarının çekildiğini anlattı. 500 bin lirasından olan mağdur adam, yaşadığı istismar, işkence ve dolandırılma iddialarını da anlattı.

Yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın programında akıllara durgunluk veren bir konu işlenmeye başlandı. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi tarafından kandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu.

ORMANA GÖTÜRÜP TECAVÜZ ETTİ

Eniştesinin evlendirme vaadiyle ilk 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ, eniştesi tarafından tecavüze uğradığını da söyledi. Çığ'ın ormanda çekilmiş çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurduğu öğrenildi.

Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evlilik vaadiyle kandırılan adam, eniştesinin tecavüzüne uğradı

ENİŞTENİN İLK VUKUAATI DA DEĞİL

Hakkında tecavüz ve dolandırıcılık suçlaması bulunan enişte İsa'nın 2019 yılında ölümle sonuçlanan bir vukuatının da olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, İsa'nın yaptığı peynirleri yiyen 9 kişi sağlık sorunları yaşadı 1 kişi de yaşamını yitirdi.

KISMETİN BAĞLANMIŞ DİYE KANDIRIP PARASINI ALDILAR

Eşinin kardeşine işkence ettiği, dolandırdığı, istismar ettiği iddia edilen İsa Akman'ın genç adamın dini duygularını da istismar ettiği söylendi. Öte yandan eniştenin Abdurrahman Çığ'ı işbirliği yaptığı Afyon'daki bir hocaya da götürdüğü söylendi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan genç adam, Afyon'da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.

Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evlilik vaadiyle kandırılan adam, eniştesinin tecavüzüne uğradı
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu
Haber Yorumları (42)
OSMANSIZ: Bütün mahalle tren yapıyor.
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GÜNAHSIZ ADAM: töbü töbü ne günlere kaldık arkedeş
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BENCEDE: Allah ıslah etsin akıl fikir versin. Pandemi sebebi ile evde yiz bu sebeple tv baktığım da sabah programlarına başka bir ülkeden mi bahsediliyor şaşkınlık içindeyim. Kimin eli kimin cebinde belli değil
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