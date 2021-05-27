27 Mayıs Müge Anlı canlı izle bugün! Müge Anlı 27 Mayıs 2021 izle! ATV canlı - 27 Mayıs ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 27 Mayıs 2021 Perşembe ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 27 Mayıs 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Mayıs 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 27 MAYIS 2021 PERŞEMBE

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 25 MAYIS 2021 SALI GÜNÜNDE NELER OLDU?

İstanbul Kağıthane'de Hüseyin Sergüvenç'in kaybolduğunu belirten beyefendi, ekibe Sevgi İzi numarasını vererek yardımcı oldu ve ekip Hüseyin Bey'in abisini arayarak bulundu bilgisini aktardı. Kayıp 16 yaşındaki genç bulundu, Sevgi İzi ile bir kayıp daha evine döndü… Fatma Öz'ün evli sevgilisinin görüştüğü kadın canlı yayında... Yasemin Hanım, Fatma Hanım ile ilgili konularda bir şey bilmediğini, herhangi bir tanışıklık konuşma olmadığını sadece Bahri Bey ile konuştuktan sonra kendisine içerisinde bulunduğu durumu anlattığını, kendisinin de rehberlik ettiğini belirtti. Yasemin Hanım, Fatma Hanım konusunda asla şahit olmadığını, bir şey görüp duymadığını söyledi. Yasemin Hanım, Fatma Hanım ile ilgili Bahri Bey'e gerekli tavsiyeleri verdiğini, polise git dediğini ama Bahri Bey'in biz bulalım dediğini iddia etti. Mehmet Bey çok iyi bildiğini, dün Bahri Bey'in Yasemin Hanım'ı farklı numaradan arayıp tembihlediğini, Bahri Bey'in Yasemin Hanım'ın ve Mahmut Bey'in beraber evi temizlediğini ileri sürdü ve Erdinç, Tuna isimlerini sordu. Mehmet Bey, Yasemin Hanım'ın Sivas'ta akrabaları olduğunu, neden öğretmen evinde kaldığını sorgulayıp öğretmen evini neden apar topar terk ettiğini sordu. Yasemin Hanım, o gün odayı 11'de boşaltması gerektiğini, sabah oğlu ile ilk eşinin kendisini Gürün'den aldığını, saat de 11'i geçtiği için bir günlük daha ödeme yaptığını öne sürdü. Müge Anlı, sevgilisi evde değilse ya ev kazası geçirmiştir ya da komşudadır diye düşünüleceğini gidip terminale bakılmayacağını söyledi ve Bahri Bey'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve yeniden ifadesinin alınacağı bilgisini verdi. Müge Anlı, Fatma Hanım'dan hiçbir ihbar gelmediğini, normal bir durum olmadığını dile getirdi. Ahmet Taşkın'dan cezaevi mektubu… Ahmet Taşkın'dan yeni bir cinayet iddiası...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.