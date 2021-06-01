Müge Anlı canlı izle bugün! Müge Anlı 1 Haziran 2021 izle! ATV canlı - 1 Haziran ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?
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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 1 Haziran 2021 Salı ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 1 Haziran 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...
ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE
ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Haziran 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.
ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 1 HAZİRAN 2021 SALI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Beni Bırakma
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!
MÜGE ANLI DÜN 31 MAYIS 2021 PAZARTESİ GÜNÜNDE NELER OLDU?
Müge Anlı, Yasemin Hanım'ın yayın ardından emniyet yetkililerini arayarak Fatma Hanım'ın Bahri Bey tarafından öldürüldüğünü iddia ettiğini açıkladı. Bunun zaten beklenen ve anlaşılan bir şey olduğundan bahseden Müge Anlı, şoför Mahmut Bey'in de ifadesinin alındığını söyledi. Müge Anlı, Bahri Bey Yasemin Hanım ile görüşmeye başlayınca şoför Mahmut Bey'in gidip Fatma Hanım'a söylediğini, Fatma Hanım'ın da kıskandığını, sen başka biri ile mi görüşüyorsun diye Bahri Bey'e sorduğunu dile getirdi. Bahri Bey'in bunun yanına silah alıp Mahmut Bey ile Fatma Hanım'ı taşlık yere götürüp konuştuğunu, Mahmut Bey'in geri eve döndüğünü, Fatma Hanım ile Bahri Bey'in tartışmaya başladığını, kurşunun Fatma Hanım'ın kalbine geldiğini anlattı. Silahın arabada olduğunu iddia eden Bahri Bey, daha sonra Mahmut Bey'in benim mesaim bitti gidiyorum dediğini, Fatma Hanım ile tek kaldıklarını, sen bana ihanet ettin gelmeyeceğim dediğini söyledi. Tabancada mermi olmadığını sanarak vur beni dediğini, kendisine doğru ateş ettiğini, kalbinden vurulduğunu dile getiren Bahri Bey, Fatma Hanım'ı arabaya bindirdiğini, yolda öldüğünü sonra da ne yapacağını bilemeyip arsaya gömdüğünü anlattı. Yasemin Hanım, bu olayın açığa çıkması için emniyete gidilmesi için açıklanmasını istediğini ama kendi hayatının da tehdit altında olduğunu ifade edince Mehmet Bey tepki gösterip, sana ne yedirdiler içirdiler, 2 aylık tanıdığın bir adam sana nasıl işlediği cinayeti anlatıyor dedi. Mehmet Bey, Yasemin Hanım'ın nasıl üçüncü kadın olduğunu kabul ettiğini, sıkışınca gelip bir pay çıkarmaya çalıştığını, geçen gün de çağırdığını neden gelmediğini sorguladı. Yasemin Hanım ayağa kalkıp gitmeye çalıştıktan sonra Bahri Bey kaçmasın diye ilişkisini sürdürmek zorunda kaldığını belirtti. Fatma Öz'ün oğlu ve kardeşi canlı yayında katil zanlısının sevgilisiyle karşı karşıya... Katil zanlısı sevgili Bahri Maraşlı tutuklandı.
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?
Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.
Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.