Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 5 Mayıs ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 5 Mayıs ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 5 Mayıs 2021 Çarşamba ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 5 Mayıs 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Mayıs 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 4 MAYIS SALI GÜNÜNDE NELER OLDU?

Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı... Yayındaki iddialar ihbar kabul edildi. Kayıp kadının eski eşi ile Büşra ifade verdi. Duran Bey, savcılığın önünde, yaşadığı şeyleri anlatacağını şüpheli olarak Nurullah Bey'i gördüğünü belirtti. Büşra Hanım da Ahmet Taşkın'ın kendisine söylediğini iddia etti söylemleri savcılığa anlatacağını söyledikten sonra Nurullah Bey'in kardeşine destek olmak için savcılığa gittiği görüldü. Nasıl kayboldular, en son kiminle görüştüler? Müberya Hanım, bu güne kadar korktuğunu ama artık anlatacağını söyleyerek ağladıktan sonra Lütfiye Hanım'ın kaybolduğu günün akşamı, Şefik Bey ile eve giderken, gece 2 buçuk civarı Duran Bey'in eşini arayıp kapıya çağırdığını anlattı. Lütfiye Gündüz'ün kaybında çarpıcı iddia! ''O gece Lütfiye'yi öldürdüler''Lütfiye Gündüz'ü kim, neden öldürdü?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.