Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 20 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 20 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 20 Nisan 2021 Salı ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 19 Nisan 2021 Pazartesi ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Nisan 2021 Pazartesicanlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 20 NİSAN 2021 SALI

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 19 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜNDE NELER OLDU?

14 Nisan Çarşamba günü kayıplara karışmıştı. Yayının ardından lise öğrencisinin bulunduğu haberi üzerine Başakşehir Güvercintepe polis merkezine yola çıkıldı. 15 yaşındaki kız önce yurda gitti, sonra evine döndü... 30 yaşındaki İrfan Aybirdi, annesinin adının Ayşe, babasının ise Cengiz olduğunu tahmin ediyor. 1991'de 4,5 aylıkken Adana'da bakıcısına bırakılan İrfan, Ayşe isimli annesini arıyor... 25 yaşındaki Halil Kurt, 2. Kez dolandırıldı. İki ayrı sahte geline evlilik vaadiyle 100 Bin Lira kaptıran Halil, üvey anneannesini suçluyor... Üvey anneannesi tarafından mı dolandırıldı? Üvey anneanne canlı yayında...Özlem Hanım, Halil Bey'e hiç hanım bulamadıklarını, Antep'te adetin böyle olduğunu, oradan kız baktıklarını anlatıp böyle kızlarımız Antep'te oldukları için oradan kız aradık söyleminde bulundu. Özlem Hanım, orada 20.000 TL dolandırıldıklarını, kızın gelmediğini belirtti. 37 yaşındaki Salih Demirel'in şüpheli ölümü… Yangında mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Salih Demirel'in babası ve suçlanan ev arkadaşı canlı yayında!

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.