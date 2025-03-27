MÜGE ANLI CANLI İZLE 27 MART! ATV ekranıyla Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı izle

ATV'nin gündüz kuşağında reyting rekorları kıran programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Kaybolan kişilerin bulunması, faili meçhul olayların aydınlatılması ve gündeme dair önemli gelişmelerin ele alındığı program, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Müge Anlı'nın programı nereden izlenir? İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı ve detaylar…

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aynı gelin tarafından dolandırılan Sedat Bey canlı yayına bağlandı. İkinci gelinin kendisini dolandırdığını iddia etti. 17 yaşında olduğu için nikah kıyamadıklarını söyledi. Gelinin annesinin hamile olduğunu bildiğini onunda yalan olduğu o doğan çocuğun gelinin çocuğu olduğu konuşuldu.

Vedat Bey, 3 Nisan 2002'de Ataşehir'den kaybolan oğlu Adem'i aramak için stüdyoya geldi. Vedat Bey, çocuğuna annesinin baktığını, eski eşinin oğlunu görmek için aldığını ve bir daha göremediğini söyledi. Evlatlık verildiği öğrendiğini anlattı.

Kayıp çocuğun annesi Zeynep Hanım canlı yayına bağlandı. Vedat Kaya'nın çocukla ilgilenmediğini kendisinin de bakamadığını o yüzden bıraktığını söyledi. 'Oğlumu bırakırken adı Umut, babası da Vedat dediğimi hatırlamıyorum' dedi.

Sevim Ekiz, Murat Arıkan'ın cinayeti işlediğini bilmediğini tekrarladı. Kendisinden korktuğunu şiddete uğradığını o yüzden hiçbir şey soramadığını söyledi.

Fikriye Turgut eşi Cuma namazına gittiği sırada altınları alınarak ve evi yakılarak cinayete kurban gitti. 60 yaşındaki kadının evinden sadece 4 bileziği alındığı ortaya çıktı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan konular, izleyicilerin dikkatini çekti.

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