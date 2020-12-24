Müge Anlı Buket ve Emel bulundu mu? 24 Aralık Buket ve Emel son durumu nedir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Buket ve Emel konusu ele alınıyor. Müge Anlı Buket ve Emel bulundu mu? Emine Doğan tarla olayı nedir? 24 Aralık Buket ve Emel son durumu nedir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI BUKET VE EMEL BULUNDU MU?

İstanbul Büyükçekmece'de kaybolan Buket ve Emel yakın iki arkadaş ve komşu. Evden bakkala gitmek için çıkan Buket ve Emel'i aramak için anneleri Müge Anlı'ya çıktı.

Buket'in yüzde seksen zihinsel engeli bulunuyor ve sırtında bir kamburu olduğu da belirtilen ayrıntılardan. 16 yaşında.

Emel'in de zihinsel engeli olduğu ifade ediliyor.