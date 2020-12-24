Müge Anlı, 15 yaşındaki küçük kız 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü

Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tırın kasasında tutan 30 yaşındaki adama canlı yayında sert çıkıştı. Olaylı ilgili detayları anlatana Anlı, "İnsanlar tutuklanmadıkça azıp kuduruyorlar daha çok cesaretleniyorlar" dedi.

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 15 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için harekete geçildi. Bugün yayınlanan programda ise 15 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğu açıklandı.

"TUTUKLANMADIKÇA AZIP KUDURUYORLAR"

Anlı, kız çocuğunu tır dorsesine hapseden tır şoförünün cezaevine gönderildiğini belirterek oradan bir daha çıkamaması temennisinde bulundu. Müge Anlı, tır şoförü Serdar Yün'ü yakalayan polis ekiplerine de teşekkür etti. Ünlü sunucu bu tarz suçları işleyenlerin asla cezaevinden çıkmaması gerektiğini söyleyerek "Böyle insanlar gün yüzü görmesin. İnsanlar tutuklanmadıkça azıp kuduruyorlar daha çok cesaretleniyorlar. Çocuk gitmek ister götürmeyecek kimse. " ifadelerini kullandı.