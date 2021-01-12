Müge Anı Çatalca cinayeti nedir? Müge Anlı Osman Gül cinayeti çözüldü mü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Müge Anı Çatalca cinayeti nedir? Müge Anlı Osman Gül cinayeti çözüldü mü?

12.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:17
Müge Anı Çatalca cinayeti nedir? Müge Anlı Osman Gül cinayeti çözüldü mü?

Müge Anlı'da dikkat çeken konulardan biri de Çatalca cinayetiydi. Peki, Müge Anı Çatalca cinayeti nedir?

MÜGE ANLI ÇATALCA CİNAYETİ NEDİR?

İstanbul Çatalca'da ormanlık alanda cansız bedeni bulunan emlakçı Osman Gül'ün katil zanlısı, meslektaşı B.D. çıktı. Zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla cinayetten 48 saat sonra yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma İstihbarat ekiplerinin, şüpheli B.D.'ye, olay yerinde bulunan arsa satış afişindeki telefon numarasından ulaştığı öğrenildi. Osman Gül'ü başına çekiçle vurarak öldürdüğü belirtilen B.D.'nin cinayet öncesi ve sonrası görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

400 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da ormanlık alandaki dere yatağında bir erkek cesedi bulunduğu bilgisini aldı. Çalışma kapsamında, olay yerinde bulunan kanlı yeşil poşet, sopalar ve arsa satış pankartı üzerindeki telefon numarası ile çevre ve güzergahlardaki 87 güvenlik kamerasının yaklaşık 400 saatlik görüntüleri incelendi.

İncelemede cinayet zanlısının yine emlakçılık yapan B.D. olduğunu tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma istihbarat ekipleri, zanlının olay yerinden maktule ait aracı alarak Çatalca'daki bir ara sokağa bıraktığı ve daha sonra bir mağazadan kıyafet alıp üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirdiğini belirledi. B.D.'nin daha sonra Çatalca'dan kaçtığını belirledi.

Teknik ve fiziki takiple şüphelinin yerini belirleyen ekipler, B.D.'yi saklandığı Başakşehir'deki adreste yakaladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgusu yapılan şüpheli B.D., cinayeti işlediğini itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli B.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelinin arsa bakmak için gittikleri olay yerinde, Osman Gül'ü borcunu istemesi üzerine çıkan tartışmada çekiçle başına vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Ali Koç Mesut Özil Mesut Bakkal İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müge Anı Çatalca cinayeti nedir? Müge Anlı Osman Gül cinayeti çözüldü mü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 10:46:28. #1.14#
title