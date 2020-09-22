Müftülükten mevsimlik tarım işçilerine Kur'an ve kitap hediyesi
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Müftülükten mevsimlik tarım işçilerine Kur'an ve kitap hediyesi

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından, ilçeye çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerine Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.

Müftülükten mevsimlik tarım işçilerine Kur'an ve kitap hediyesi
22.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:35

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından, ilçeye çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerine Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.

İlçe Müftüsü Adem Ayrancı, yaz boyunca tarım ürünlerinin hasadını yaparak geçimlerini sağlayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Gümüşhacıköy ilçesine gelen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, kadın ve çocuklara Kur'an-ı Kerim ile dini kitaplar verdi.

Ayrancı, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumun her kesimine ulaşmak için azami gayret gösterdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla birçok hizmetleri askıya almak zorunda kaldıklarını belirten Ayrancı, "Mesafeli namaz kılıyoruz. Camilerimizde yaz Kur'an kurslarını maalesef bu sene açamadık. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü olarak problem değil, çare üretmek var deyip, geçici işçi kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onlara Başkanlığımızın yayınlarından kitaplar hediye ettik. Kur'an-ı Kerim okumayı bilenlere de Kur'an verdik. Onların bir kelime daha öğrenmelerine yardımcı olmak için gece gündüz gayret ediyoruz. Rabbim sıhhat verdiği sürece de devam edecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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