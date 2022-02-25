Müftülük Külliyesi Camii'nde ilk Cuma Namazı - Haberler
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Müftülük Külliyesi Camii'nde ilk Cuma Namazı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Müftülük Külliyesi Camii'nde ilk Cuma Namazı

Temeli 2018 yılında atılan ve yapımı tamamlanan Kütahya Müftülüğü Külliyesi Camii'nde ilk Cuma Namazı'nı İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş kıldırdı.

KÜTAHYA (İHA) - Temeli 2018 yılında atılan ve yapımı tamamlanan Kütahya Müftülüğü Külliyesi Camii'nde ilk Cuma Namazı'nı İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş kıldırdı.

Namazdan önce vaaz eden İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş hayırlı hizmetlere destek olan herkese teşekkür etti.(EFE-) - KÜTAHYA

Müftülük Külliyesi Camii'nde ilk Cuma Namazı

Müftülük Külliyesi Camii'nde ilk Cuma Namazı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hüseyin Demirtaş, Kütahya, Cuma, Yerel, Haberler

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