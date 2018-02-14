Müftüler Bafra'da Toplandı

Samsun İl Müftülüğü tarafından her ay düzenlenen müftüler toplantısı, Bafra ilçesinde yapıldı.

Bafra Müftülüğünde, İl Müftüsü Veysel Çakı başkanlığında yapılan toplantıda, görüş alışverişinde bulunuldu.

Çakı, toplantıda 2017 yılının değerlendirmesini yapıp 2018 yılında gerçekleştirilecek çalışmalar ve dini faaliyetler hakkında ilçe müftülerine bilgi verdiklerini söyledi.

Din hizmetinin artık sadece camide icra edilen bir hizmet olmaktan çıktığını belirten Çakı, cami dışı hizmetleri, cami içi hizmetler kadar önemsediklerini ve çeşitliliği artırmak istediklerini anlattı.

Çakı, imam hatipleri artık sadece namaz kıldıran memur olarak görmediklerini dile getirerek. şunları söyledi:

"Din görevlisinin mahallesindeki yatalak hastadan, yardıma muhtaç ailelerden, sentetik uyuşturucu kullanan gençten haberi yoksa bizim idaremizde bir din hizmeti sunulamıyor. Bu nedenle bu toplantılar kalitemizi de artırıyor."