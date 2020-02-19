Müftü Turan'dan BEKSİAD'a ziyaret

19.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:33

BEKSİAD dernek merkezindeki görüşmede konuşan Başkan Ömer Yıldız, İl Müftüsü İzani Turan, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Taner, Yıldırım İlçe Müftüsü Burhan Çakır ve Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna ile beraberindeki isimleri, BEKSİAD'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

BEKSİAD'ın; Vişne Ticaret Bölgesi'ndeki bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe üretim, ve toptancılık yapan, bu firmaların yanı sıra sektöre hizmet veren diğer firmaları da temsil ettiğini belirten Ömer Yıldız, "Müftülüğümüzün başlattığı 'esnaf buluşmaları' programı gerçekten güzel bir program. İnşallah bunlar devam eder, halkla ve esnafla buluşulan güzel ve faydalı programlar olur" dedi.

Bursa İl Müftüsü İzani Turan da ev sahipliğinden dolayı BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız nezdinde tüm sektör temsilcilerine teşekkür etti. Bu buluşmaları tüm ilçelerde de hayata geçirdiklerinin altını çizen Müftü Turan, "Bu toplantılarda, sizin fikrinize müracaat ediyoruz. Daha iyisini nasıl yapabiliriz diye, elleri ve akılları birleştirmek suretiyle, inşallah daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak amacındayız" dedi.

BEKSİAD'ın ve Vişne Ticaret Bölgesi'nin gerek Bursa gerekse de Türkiye için önemli bir yerde olduğunu belirten İzani Turan, sektör temsilcilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Bültenler