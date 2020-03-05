Müftü Güven'in babası hayatını kaybetti
Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven'in babası Hacı Mehmet Güven, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etti.
05.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:48
Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven'in babası Hacı Mehmet Güven, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etti.
Müftü Güven, Hunat Camisi'nde ikindi namazı sonrası babasının cenaze namazını kıldırıp, cemaatten helallik istedi.
Hacı Mehmet Güven'in naaşı, yarın Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.
Kaynak: AA