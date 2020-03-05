Müftü Güven'in babası hayatını kaybetti
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Müftü Güven'in babası hayatını kaybetti

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven'in babası Hacı Mehmet Güven, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etti.

05.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:48
Müftü Güven'in babası hayatını kaybetti

İl Müftüsü 'in babası Hacı Mehmet Güven, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etti.

Müftü Güven, Hunat Camisi'nde ikindi namazı sonrası babasının cenaze namazını kıldırıp, cemaatten helallik istedi.

Hacı Mehmet Güven'in naaşı, yarın Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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