Müftü Güven, babasının cenaze namazını kıldırdı
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Müftü Güven, babasının cenaze namazını kıldırdı

Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven'in babası Hacı Mehmet Güven, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etti.

05.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:24
Müftü Güven, babasının cenaze namazını kıldırdı

İl Müftüsü 'in babası Hacı Mehmet Güven, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etti.

Müftü Güven, Hunat Camisi'nde ikindi namazı sonrası babasının cenaze namazını kıldırıp, cemaatten helallik istedi.

Hacı Mehmet Güven'in naaşı, yarın Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Müftü Güven, babasının cenaze namazını kıldırdı
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