Samsun Müftüsü'nden tartışılacak sözler: Piyangonun millisi olmaz, bu haramdır

24.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:56

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, piyango ve yılbaşı kutlamaları hakkında yaptığı açıklamada, "Piyango haramdır, yılbaşı asimilasyondur" dedi.

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, piyango ve yılbaşı kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çakı, yaptığı açıklamada piyangonun haram olduğunu, oradan elde edilen paranın helal olmadığını söyledi. Yılbaşı kutlamaları hakkında da konuşan Veysel Çakı, kutlamalardaki dine uygun olmayan davranışların doğru olmadığını söyledi.

"BU BİR KÜLTÜR YOZLAŞMASIDIR"

Bir yılı sağlıklı geçiren bir Müslümanın yeni bir yıla günahlarla başlamak yerine şükretmesi gerektiğini söyleyen Müftü Çakı, "Her millet kendi kültürünü kendi milli değerlerini muhafaza etmek durumundadır. Bu bir kültür yozlaşmasıdır. Bu bir asimilasyondur. Bizim bir başka milletlere benzemeye ihtiyacımızda yoktur" şeklinde konuştu.

"PİYANGONUN VE KUMARIN MİLLİSİ OLMAZ"

Piyangonun haram olduğunu söyleyen Çakı, "Piyangonun veya kumarın millisi olmaz. Ben bu kelimeden de rahatsızım. Bizim mili diye bir piyangomuz söz konusu olamaz. Bu haramdır. Hangi çeşidi olursa olsun ister devlet ister şahıslar yapsın. Piyango haramdır ve asla caiz değildir. Oradan elde edilen para helal değildir. Hayır hasenat yapılmaz" diye konuştu.

"CİDDİ SORUNLAR DOĞURUR"

Çakı sözlerine, "Bir Müslüman dünyada imtihandan geçiyor. Allah'a bağlılığını dinde ve Müslümanım sözünde ne kadar samimi olduğunun imtihanından geçiyor. Duruşumuz çok önemlidir. Bir Müslümanın az veya çok 3, 5 kuruş vererek bir piyango bileti alması onun ortaya koyduğu duruşu gösterir. Bu duruş yani benim gönlüm haramdan yana demektir. Allah bunu haram kılmış ama ben haramdan yana tavır alıyorum diye bir duruş sergilenmektedir ve bu ciddi sorunlar doğurur" şeklinde devam etti.

"HER MİLLET KENDİ MİLLİ DEĞERLERİNİ MUHAFAZA ETMEK ZORUNDADIR"

Yılbaşı kutlamalarının bir başka kültürün ürünü olduğunu söyleyen Veysel Çakı şunları söyledi: "Hele bu yılbaşı kutlaması bir başka millete bir başka kültüre bir başka dinin mensupları yaptığı için onunla bunu tercih etmesi bu davranış içine girmesi de çok tehlikeli sonuçlar doğurur. En hafif ifadesi ile bu kültür yozlaşmasıdır. Bizim yeterince dini bayramımız var. Milli bayramlarımız var. Bizim başkalarının ne Noel'ine ihtiyacımız var ne yılbaşı kutlamalarına ihtiyacımız var ne de çam süslemesine ihtiyacımız var. Bizim yeteri kadar milli bayramlarımız kültürel ve dini bayramlarımız vardır. Her millet kendi kültürünü kendi milli değerlerini muhafaza etmek durumundadır. Bu bir kültür yozlaşmasıdır. Bu bir asimilasyondur. Bizim bir başka milletlere benzemeye ihtiyacımız da yoktur. Toprak dediğiniz vatan dediğiniz sadece kuru bir toprak parçası değildir. Peki ya nedir? Vatanı korumak demek o milleti millet yapan değerlerin, milli değerlerin, kültürel değerlerin, dilin, örfün, geleneğin muhafaza edilmesi demektir."

Kaynak: İHA