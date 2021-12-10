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Müftü Aytekin vatandaşları bilgilendirdi

Müftü Aytekin vatandaşları bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin ve din görevlileri cuma namazından önce kahvehaneleri ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet edip vatandaşların okuyup bilgilendirilmesi için ayet dağıttı.

Afyonkarahisar Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin ve din görevlileri cuma namazından önce kahvehaneleri ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet edip vatandaşların okuyup bilgilendirilmesi için ayet dağıttı.

Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin ve din görevlileri cuman namazı öncesinde ilçe merkezindeki kahvehaneleri ziyaret edip buradaki Şuhutlu vatandaşlarla çay tadında hasbihal edip vatandaşların bilgi ve yararına yönelik Ayet-i Kerim'e dağıttı. Müftü Aytekin kahvehanede ki vatandaşlarla soru cevap şeklinde fikir alışverişlerinde bulundu. Müftü Aytekin ve din görevlilerinin ziyareti günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Müftü Aytekin vatandaşları bilgilendirdi

Müftü Aytekin vatandaşları bilgilendirdi

Müftü Aytekin vatandaşları bilgilendirdi

Müftü Aytekin vatandaşları bilgilendirdi

Müftü Aytekin vatandaşları bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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