25.08.2019 12:42

KIRŞEHİR (İHA) – Son günlerde yaşanan kadın cinayetleri üzerine açıklamada bulunan İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, "Kadın ve çocuklara karşı suç işleyenlere acil önlemler alınmalı" dedi.



İl Başkanı Göçen, yaptığı açıklamada; "Son günlerde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde gözle görülür bir şekilde artış meydana gelmiştir. İnsanlara, insanca davranmak yerine onları amaçları için kullanmaya kalkanlar maalesef değerlerimizle de oynamıştır. Tüm canlılara değer veren Türklük ve İslam anlayışımıza rağmen insanlarımıza; haram-helal, iyilik-dürüstlük gibi değerlerimizi anlatamamış çocukların erken yaşta evlendirilmesini, annelerimizin diz kapaklarıyla tahrik olduklarını ve hamile kadınlar hakkındaki sapıkça düşüncelerini aktarmaya çalışanlar ve bu sapıkça düşüncelere sahip insanların önü açılmıştır. Dinimizin emirleri ve Türk Milletinin töresinin gereğini yapmalı, milletimize anlatılmalıdır. Kadın ve çocuklarla ilgili suç işleyenlere karşı önlemler acilen alınmalı ve en ağır cezalar verilmelidir" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA