Müebbet Cezası Onanan Nevin Yıldırım'ın Avukatı Konuştu
Tecavüzcüsünü pompalı tüfekle öldürdükten sonra başını kestiği iddia edilen ve müebbet hapis cezası onaylanan Nevin Yıldırım'ın avukatı, "Eğer haksız tahrik uygulansaydı, Nevin'in şuan tahliye edilmesi gerekiyordu" dedi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünde yaşayan Nevin Yıldırım, kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle Nurettin Gider'i 28 Ağustos 2012'de pompalı tüfekle öldürüp, başını keserek köy meydanına bıraktı.Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu.
KIZ ÇOCUK DÜNYAYA GETİRMİŞTİ
Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.
YARGITAY KARARI BOZDU TEKRAR YARGILANDI
Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz üzerine Yargıtay, sanık Yıldırım hakkındaki kararı, "olayı gerçekleştirirken başkalarının da yardım etmiş olabileceği" gerekçesiyle usul yönünden bozmuştu.
MÜEBBET CEZASI ONANDI
Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve cinayeti tek başına işlediğini ifade eden Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis verilmişti. Bu karara karşı yapılan temyiz üzerine de dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti. Geçen hafta temyiz incelemesini duruşmalı yapan Dairenin kararı açıklandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yıldırım'ın müebbet hapis cezasını onadı.
"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ VERİLSEYDİ, TAHLİYE OLACAKTI"
Kararı Evrensel'e değerlendiren Avukat Fatoş Hacıvelioğlu, "Bundan sonra Anayasa Mahkemesi var, davayı Anayasa Mahkemesine taşıyacağız" dedi. Yerel mahkemenin kararının bozulmasını en azından iyi hal indirimi verilmesini beklediklerini söyleyen Hacıvelioğlu, kadın üyenin kararını olumlu ve sevindirici bulurken "Eğer haksız tahrik uygulansaydı, Nevin'in şuan tahliye edilmesi gerekiyordu. Bu kararla birlikte erkek adalet sonucuna vardıklarını düşünüyorum. Yargının her aşamasından sabıkası olan erkeklere bile iyi hal indirimi uygulanırken, Nevin'e uygulanmaması adalet ve eşitlikle açıklanabilecek bir sonuç değil" diye konuştu.
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Tecavüz yok denildiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kadin da sutten cikmis ak kasik degil. Adamla kendisi de evli oldugu halde iliskiye girmis, adami oldurdugunde 6 aylik hamileymis ve adam kadinin evine zorla girmemis, kadin iceriye almis ve bu olay cesitli defalar tekrarlanmis. Oldurdugu gun de kadin adami eve cagirmis. Belki ikiside eslerinden bosanip evlenmeyi planliyorlardi. Adam bosanmayi kabul etmeyince, kadin da gonul iliskisi yasadigi ve hamile kaldigi adami vurup oldurmus olabilir.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Adam ölmeyip sağ salim kalsaydı ne ceza alırdı acaba....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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EĞER ERKEĞE HAKSIZ TAHRİK UYGULANSA KUDURURSUNUZ AMA KADINA UYGULANSIN DİYE BAĞIRIYOSUNUZ. KADIN TERÖRÜNE HAYIR!Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Kafa keserek neyi ispat ediyorsun manyak karı. Sen kendini ne zannediyorsun UlanCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır