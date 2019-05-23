Müebbet Cezası Onanan Nevin Yıldırım'ın Avukatı Konuştu

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünde yaşayan Nevin Yıldırım, kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle Nurettin Gider'i 28 Ağustos 2012'de pompalı tüfekle öldürüp, başını keserek köy meydanına bıraktı.Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu.

KIZ ÇOCUK DÜNYAYA GETİRMİŞTİ

Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

YARGITAY KARARI BOZDU TEKRAR YARGILANDI

Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz üzerine Yargıtay, sanık Yıldırım hakkındaki kararı, "olayı gerçekleştirirken başkalarının da yardım etmiş olabileceği" gerekçesiyle usul yönünden bozmuştu.

MÜEBBET CEZASI ONANDI

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve cinayeti tek başına işlediğini ifade eden Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis verilmişti. Bu karara karşı yapılan temyiz üzerine de dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti. Geçen hafta temyiz incelemesini duruşmalı yapan Dairenin kararı açıklandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yıldırım'ın müebbet hapis cezasını onadı.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ VERİLSEYDİ, TAHLİYE OLACAKTI"

Kararı Evrensel'e değerlendiren Avukat Fatoş Hacıvelioğlu, "Bundan sonra Anayasa Mahkemesi var, davayı Anayasa Mahkemesine taşıyacağız" dedi. Yerel mahkemenin kararının bozulmasını en azından iyi hal indirimi verilmesini beklediklerini söyleyen Hacıvelioğlu, kadın üyenin kararını olumlu ve sevindirici bulurken "Eğer haksız tahrik uygulansaydı, Nevin'in şuan tahliye edilmesi gerekiyordu. Bu kararla birlikte erkek adalet sonucuna vardıklarını düşünüyorum. Yargının her aşamasından sabıkası olan erkeklere bile iyi hal indirimi uygulanırken, Nevin'e uygulanmaması adalet ve eşitlikle açıklanabilecek bir sonuç değil" diye konuştu.