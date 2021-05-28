Mudurnu Deresi'ndeki kısmi kirlilik inceleniyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinden geçen Mudurnu Deresi'nde görülen kısmi kirlilik nedeniyle inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinden geçen Mudurnu Deresi'nde görülen kısmi kirlilik nedeniyle inceleme başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde çevre bilincinin gelişmesi ve korunması yönünde titiz çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Mudurnu Deresi'nde kısmi kirliliğin olduğunun anlaşılması üzerine inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Sayın valimizin de talimatlarıyla ihbarı müteakip derhal olay mahallinde çevre mühendislerimiz marifeti ile gerekli çalışmalar detaylı bir şekilde başlatıldı. Muhtelif noktalardan yeterince numune alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Tahlillerin sonucuna göre ilgili kişilere gerekli müeyyideler uygulanacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin