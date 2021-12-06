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Mudurnu'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Mudurnu'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyemeden söndürüldü.

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyemeden söndürüldü.

Taşkesti beldesinde Mehmet Ertuğrul'a ait evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını evin diğer kısımlarına sıçramadan söndürdü.

Yangında evin mutfak kısmında hasar meydana geldi.

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