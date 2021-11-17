MUDURNU'DA 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI - Haberler
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MUDURNU'DA 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde ahşap evde başlayan ve yanındaki eve, samanlığa ve kümese sıçrayan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde ahşap evde başlayan ve yanındaki eve, samanlığa ve kümese sıçrayan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılmaz hale geldi.

Saat 18.30 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Göllüören köyünde, Mustafa Korkmaz'a ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğindeki samanlığa, odunluğa, taş fırının olduğu kulübeye, 5 bin tavuk kapasiteli kümese ve Seyfullah Yıldırım'a ait eve sıçradı. Olay yerine Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesinden çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangında Mustafa Korkmaz'a ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer ev ve yapılar ise hasar gördü. Tavuk kümesinde de büyümeyen yangında herhangi bir tavuk telef olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

MUDURNU'DA 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI

MUDURNU'DA 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI

MUDURNU'DA 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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