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Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası Ödül Töreni ile Son Buldu

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Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası Ödül Töreni ile Son Buldu

Çanakkale Beldiyesi çalışanları arasında etkileşimi ve beraber mücadele etme ruhunu geliştirmek amacı ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası" 17 Eylül 2021 Cuma günü gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu.

Çanakkale Beldiyesi çalışanları arasında etkileşimi ve beraber mücadele etme ruhunu geliştirmek amacı ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası" 17 Eylül 2021 Cuma günü gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu.

Çanakkale Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası ödül törenine Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, Çanakkale ve Kepez Belediye Meclis Üyeleri, belediye personelleri ile kentliler katıldı. 17 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen final müsabakalarının ardından ödül töreni öncesinde Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi arasında dostluk maçı oynandı.

Maçların tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Törende ilk olarak SMA Tip 1 hastası Ahmet Alp bebeğin tedavisine destek olmak amacı ile turnuva boyunca müdürlüklere verilen kumbaralarda toplanan bağışlar, kampanyayı yürüten gönüllülere teslim edildi. Toplanan bağışları teslim alan gönüllüler, Ahmet Alp bebek için başlatılan kampanyaya en başından bu yana desteğini hiç esirgemeyen Başkan Gökhan ve Çanakkale Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.

Turnuva boyunca mücadele eden takımları tebrik eden Başkan Gökhan, turnuvayı lider olarak tamamlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü, ikinci olarak tamamlayan Zabıta Müdürlüğü ve turnuvada üçüncülüğü elde eden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde ödüllerini takdim etti. Ödül töreni, çektirilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

20. 09. 2021 17: 06

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