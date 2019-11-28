Müdür Yavaş'tan Kıbrıs Gazisine ziyaret

28.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:31

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Yavaş, Kıbrıs gazisini ziyaret etti.



Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Yavaş, Balkar Beldesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ali Sarıkaya'yı evinde ziyaret etti. Kıbrıs Gazisi Sarıkaya ile bir süre sohbet eden Müdür Yavaş, "Kahraman gazilerimiz onur ve şeref abidelerimizdir. Gerek devlet olarak gerekse de millet olarak şehit ve gazi yakınlarımızın ne ihtiyaçları ne istekleri olursa olsun bu kutsal sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Allah sizlere hayırlı bereketli sağlıklı uzun ömürler versin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA