Müdür'ün teşviki ile Milli Eğitim Müdürlüğü "PARDUS"a geçti - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemi PARDUS'a geçti .

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "teknolojide yerli ve milli ürünler" çağrısından sonra işletim konusunda millileşmek için çalışma başlattıklarını bunun üzerine ilk olarak PARDUS'u kendi bilgisayarına yüklettiğini söyledi.

Yaklaşık iki hafta PARDUS'u kullandığını ve diğer yabancı işletim sistemlerinden bir farkını görmediğini hatta hız bakımından çok daha iyi olduğunu gördüğünü anlatan Atilla, her alanda millileşmenin çok önemli olduğunu söyledi.

"Yerli ve milli yazılım PARDUS'a geçmiş bulunmaktayız"

PARDUS'tan çok memnun kaldığını bunun üzerine tüm personelin bilgisayarlarına yüklenmesi talimatını verdiğini ifade eden Atilla, şu an kurumdaki herkesi milli işletim sisteminin kullandığını ve çok memnun olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Dünyanın içinde bulunduğu şu süreçte, teknolojinin hayatımıza dokunmadığı hiçbir nokta kalmadı. Biz de milli eğitim olarak teknolojinin neresinden bir dokunuşa, neresinden bir başlangıca vesile olabiliriz diye istişare ettik. Böyle bir yola çıkış yaptık. Bunun üzerine kafamızda TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemi PARDUS'a geçme fikri oluştu. Bunun akabinde PARDUS'u ilk kendi bilgisayarıma yükledim. Yaklaşık bir iki hafta PARDUS'u kendim kullandım.

PARDUS'un diğer yabancı işletim sistemlerinden hiçbir eksiğinin olmadığını hatta hız bakımından da çok daha iyi olduğunu gördüm. Bunun üzerine ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün diğer birimlerine, öncelikle şube müdürlüğüne daha sonra veri hazırlama uzmanlarına ve memurlarımıza kadar ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün tüm personeline PARDUS'u kurduk. Şu anda ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak tamamında yerli ve milli yazılım PARDUS'a geçmiş bulunmaktayız."

Kaynak: AA