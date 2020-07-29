Müdür Sever hayvan pazarındaki son kontrolleri yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müdür Sever hayvan pazarındaki son kontrolleri yaptı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kentte bulunan bir hayvan pazarında; hayvan satış yeri, sağlık, çevre şartları ve korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Müdür Sever hayvan pazarındaki son kontrolleri yaptı
29.07.2020 14:40 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:52

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kentte bulunan bir hayvan pazarında; hayvan satış yeri, sağlık, çevre şartları ve korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Eskişehir'deki hayvan pazarında kontrol noktası oluşturulduğunu ve kurbanlık hayvanların satış yerlerine kontrol edilerek alındığını belirten Müdür Emine Sever, kurbanlık hayvan satış yerlerine kayıtsız, küpesiz, aşısız, hasta ve kurbanlığa uygun olmayan hayvanların alınmadığını ifade etti. Ayrıca Kurban Bayramı süresince ilgili yerlerde resmi veteriner hekimlerin görevlendirildiğini belirten Sever, her türlü önlemin alındığını söyledi. Son olarak vatandaşları uyaran Müdür Sever, kurbanlık hayvanlara ait tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresinden küpe numarası ile sorgulanabileceğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi 3. Sayfa
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak Ekonomi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı Yaşam
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü 3. Sayfa
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Son Dakika: Memurlara WhatApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Tulumuna 'Datome' yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Sultan Pınar Gültekin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hazal Kaya Reha Özcan Şeyma Subaşı Nebahat Çehre
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Müdür Sever hayvan pazarındaki son kontrolleri yaptı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 15:27:28. #1.14#
title