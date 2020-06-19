Müdür, okul bahçesinde nesli tehlike altındaki 'geyik böceği' buldu
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Müdür, okul bahçesinde nesli tehlike altındaki 'geyik böceği' buldu

ADANA'nın Feke ilçesindeki Ali Kuşçu İlkokulu'nun müdürü Hasan Köse okul bahçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki 'geyik böceği' buldu.

Müdür, okul bahçesinde nesli tehlike altındaki 'geyik böceği' buldu
19.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:05

ADANA'nın Feke ilçesindeki Ali Kuşçu İlkokulu'nun müdürü Hasan Köse okul bahçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki 'geyik böceği' buldu.

Feke ilçesinde Ali Kuşçu İlkokulu Müdürü Hasan Köse, okul bahçesinde Türkiye'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Geyik Böceği' buldu. Köse, böceği korumaya aldı. Böceği görünce heyecanlandığını söyleyen Köse, "Okul bahçesinde bulunca heyecanlandım, ilk başta kıskaçlarından korktuk. Daha önce de fotoğraflarını görmüştük; internette yüksek rakamlara satışa sunulmuş. Ancak nesli tükenmek üzere olduğu için satışı yasak ve koruma altında. Şu anda biz bakıyoruz. Daha sonra yetkililere teslim edeceğiz" dedi


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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