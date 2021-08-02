Müdür Keskin'den orman yangını şehidinin mezarına ziyaret
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Müdür Keskin'den orman yangını şehidinin mezarına ziyaret

Müdür Keskin'den orman yangını şehidinin mezarına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilçay Şefliği sınırlarında 1994 tarihinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman yangını şehidi Orhan Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilçay Şefliği sınırlarında 1994 tarihinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman yangını şehidi Orhan Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'in kabir ziyaretinde Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları da yer aldı.

Orman yangınlarında cansiperane bir şekilde çalışarak yangını söndürmeye çalışan orman işçilerinden biri olan 4 çocuk babası 27 yaşındaki Orhan Yılmaz, Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilçay Şefliği sınırlarında 1994 yılında çıkan orman yangınında hayatını kaybetmişti.

Orman yangını şehidi olan Orhan Yılmaz'ın kabri Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırıldı. Orhan Yılmaz'ın hatırasının yaşatılması için yaptırılan çeşmenin de yeniden düzenleneceğini belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Ormanların korunması noktasında her zaman hazır vaziyette bekleyen ve yeri geldiğinde tehlikeli şartlarda görev yapan, orman yangınlarında büyük mücadele veren orman işçilerimiz teşkilatımızın değerlileri. Orhan Yılmaz'da bunlardan biri idi. Kendisini unutmadık. Ormanlarımızı korumak için canını veren tüm orman şehitlerimize rahmet diliyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Müdür Keskin'den orman yangını şehidinin mezarına ziyaret
Müdür Keskin'den orman yangını şehidinin mezarına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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