Müdür Alagöz'den Vefa Sosyal Destek Grubuna destek Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Vefa Sosyal Destek Grubuna destek vererek 65 yaş üstü kişilerin yardımına koştu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Vefa Sosyal Destek Grubuna destek vererek 65 yaş üstü kişilerin yardımına koştu.

Adıyaman Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubuna üye olan öğretmenlere eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ev ev dolaştı.

Grupta görevli öğretmenlerle birlikte sokak sokak gezen ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilere yardımcı olmaya çalışan Müdür Alagöz, "Şu anda dünyayı tehdit eden bir korona virüsü mevcut, her ilde olduğu gibi devletimiz ilimizde de vefa destek grubu bu grup içerisinde birçok gönüllü öğretmen de yer alıyor. Bunun içerisinde okul müdürlerimiz var, öğretmenlerimiz var bunların hepsi isteyerek görev yapıyor. İşte bu arada bankaya gidemeyen ihtiyaçlarını gideremeyen veya sosyal destek hattından yardım isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını vefa grubu içerisinde bizlerde karşılamak için görevlendirildik. Arkadaşlarımıza eşlik ediyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Yeter ki devletimizin uyarılarını dikkate alalım bu salgınında üstesinden millet olarak geleceğiz. Evde kal diyoruz, virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA