Mudanyalı 40 yıllık balıkçının resim aşkı
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Mudanyalı 40 yıllık balıkçının resim aşkı

Mudanyalı 40 yıllık balıkçının resim aşkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 40 yıl balıkçılık yapan 70 yaşındaki Fahrettin Oktay, deniz aşkını tuvale yansıtıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 40 yıl balıkçılık yapan 70 yaşındaki Fahrettin Oktay, deniz aşkını tuvale yansıtıyor.

Çevresinde "Reis" lakabıyla tanınan Fahrettin Oktay, eline aldığı fırçasıyla, Mudanya ilçesinin muhteşem manzaralarını, günümüzde yıkılıp yok olmayla karşı karşıya kalmış eski köşklerini resmediyor. Fahrettin Oktay, "Çocukken resim yapmak rüyalarıma giriyordu. Yüzlerce resim yapıyordum. Bir gün ben de hayallerimi gerçekleştirip yaşadığım ilçenin güzelliğini resmedeceğim diyordum. Bu hayalim gerçek oldu. Resim yaparken çok rahatlıyorum. Ayrıca ortaya bir şeyler çıkardığım içinde çok mutlu oluyorum. Çocukken rüyalarıma giren resim yapma aşkı balıkçılıktan sonra ağır bastı. Resim sevdiğim bir iş olduğu için resme başladım. Yıllarca balıkçılık yaparak denizle haşır neşir oldum. Daha sonra sebze ve meyve satmaya başladım, ama bu arada resim yapmayı da kesinlikle ihmal etmedim. Balık satarken tuvalimde yeni bir resmin boyamasını yapıyordum. Bugün sebze ve meyve satarken yine tuvalimdeki güzel bir Mudanya manzarasını boyuyorum. Resim yaparken çok mutlu oluyorum. çevreme de hem örnek oluyorum. Mudanya doğal bir tuval gibi. her yanı muhteşem. Denizimizde yüzlerce çeşit balık var. Durum böyle olunca bize de bu güzellikleri tuvale taşımak kalıyor " dedi. - BURSA

Mudanyalı 40 yıllık balıkçının resim aşkı
Mudanyalı 40 yıllık balıkçının resim aşkı
Mudanyalı 40 yıllık balıkçının resim aşkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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