Mudanya'da eşit eğitim ağı projesi tamamlandı
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Mudanya'da eşit eğitim ağı projesi tamamlandı

Mudanya'da eşit eğitim ağı projesi tamamlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Park, meydan gibi belirli noktalarda kurulumu yapılan internet altyapısı sayesinde, öğrenciler wifi seçeneğinden "Eşit Eğitim Ağı"na bağlanıp, ücretsiz olarak internete girebiliyor.

Mudanya Belediyesi, bilgisayar ve internet erişimine destek olmak amacıyla açtığı online eğitim sınıflarının yanı sıra "Eşit Eğitim Ağı" projesinin kurulumunu tamamladı.

Mudanya Belediyesi'nin internete erişim imkanı olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için hayata geçirdiği "Eşit Eğitim Ağı" projesinin kurulumu tamamlandı. Tüm mahallelerde aktif hale getirilen internet altyapısı sayesinde öğrenciler ücretsiz olarak internet hizmetinden faydalanabiliyor. Eğitimde fırsat eşitliğinin en güzel örneğini sergilediklerini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "İlçemiz genelindeki her bir öğrencinin bu hizmetten yararlanması için kentin dört bir yanını internet ağıyla ördük. Söz verdiğimiz gibi bir projeyi daha hayata geçirdik. Her şey Mudanyamızın aydınlık yarınları, geleceğimiz çocuklarımızın mutluluğu için" dedi. Başkan Türkyılmaz, park, meydan gibi belirli noktalarda kurulumu yapılan internet altyapısı sayesinde, öğrencilerin wifi seçeneğinden "Eşit Eğitim Ağı"na bağlanıp, ücretsiz olarak internete girebileceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler

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